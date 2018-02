Si è conclusa la rassegna Progetto Fuoco con 70mila visitatori in fiera

70.000 visitatori, a confermare il successo di questa edizione, per una cinque giorni nel segno della qualità dell'offerta, di un alto livello di soddisfazione da parte delle aziende presenti e di un elevato gradimento da parte del pubblico, che ha potuto toccare con mano le ultime novità in fatto di design e di tecnologia. È il bilancio positivo di Progetto Fuoco 2018, la rassegna internazionale dedicata agli impianti e alle attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione di legna che ha chiuso alla Fiera di Verona la sua 11^ edizione, forte di 782 espositori (+5%), di cui 322 esteri, e di una consistente presenza di buyer provenienti da tutti i principali mercati del mondo, sia tradizionali che emergenti.

Oltre 115mila metri quadrati di superficie espositiva con ben 300 prodotti funzionanti. Il tutto arricchito da un'ampia area esterna e da numerosi eventi, workshop, convegni, dimostrazioni e animazioni dedicate anche ai bambini. In particolare, oggi 25 febbraio, nonostante la forte nevicata, la manifestazione ha visto una notevole presenza di famiglie, molte delle quali attirate anche da una guest star del calibro di Mauro Bergamasco, rugbista di fama mondiale e per l'occasione testimonial della certificazione di qualità ambientale degli apparecchi di riscaldamento domestico a legna o pellet promossa da Aiel.

Progetto Fuoco 2018 - ha commentato Maurizio Danese, presidente di Veronafiere - ha confermato Verona polo mondiale per ogni soluzione improntata al riscaldamento da biomasse legnose, registrando un aumento sia sul fronte delle aziende espositrici che degli operatori. Il successo testimonia la crescente importanza del settore, a livello di mercato e in ottica di sostenibilità ambientale: temi a cui bisogna guardare su scala globale. Anche per questo abbiamo reso la manifestazione sempre più internazionale, come ha dimostrato questa edizione che ha visto la presenza di circa 16.500 visitatori esteri (+20% rispetto alla passata edizione), arrivati da 70 nazioni.

Tanti i temi trattati nel corso della manifestazione, grazie ai diversi momenti di approfondimento al fianco di tutte le principali associazioni di settore, tra cui Aiel, partner tecnico di Piemmeti, società organizzatrice di Progetto Fuoco. Dai macro temi fondamentali per il comparto, come la qualità dell'aria, la gestione forestale sostenibile, le norme in tema di risparmio energetico e la sicurezza degli impianti, alle ultime novità tecnologiche, dai trend di settore in fatto di progettazione e design fino al focus sulle più innovative cucine a legna e a pellet con Progetto Cuoco.

Sono proprio la complessità e la qualità dei contenuti e degli attori coinvolti nella manifestazione - ha aggiunto Raul Barbieri, direttore di Piemmeti Spa - che fanno di Progetto Fuoco l'evento leader a livello mondiale per il settore. Da undici edizioni lavoriamo molto anche sul fronte dell'internazionalizzazione e del business per offrire ai nostri espositori una fiera che sia una prestigiosa vetrina ma soprattutto un luogo privilegiato per gli affari. Aspetti che trovano ampio riscontro nel crescente numero di espositori e nella massiccia presenza di operatori esteri. Per noi è inoltre fondamentale curare altri aspetti che possano raggiungere direttamente il pubblico di riferimento. Per questo abbiamo puntato molto sulla promozione della manifestazione.

L'appuntamento con la prossima edizione di Progetto Fuoco a Verona, promossa da Piemmeti Spa, è dal 19 al 23 febbraio 2020. Ma intanto sono già in programma anche la seconda edizione di PF tecnologie – Il riscaldamento sostenibile, nell’ambito della Fiera del Levante di Bari (8-16 settembre 2018) e la terza edizione di Italia Legno Energia alla Fiera di Arezzo (22-24 marzo 2019).