​Bilancio Mobility Day, l'amministrazione canta vittoria: "Amplieremo l'iniziativa"

Rispetto alle domeniche ordinarie, le sei giornate di Mobility Day hanno registrato una diminuzione complessiva del traffico veicolare privato di circa l’8 per cento, con punte di oltre il 50 per cento in meno nel centro storico. Anche a Verona sud, in Viale del Lavoro, il traffico di auto è stato minore rispetto alle domeniche ordinarie, senza limitazioni al traffico. Unica eccezione, il primo Mobility del 3 dicembre, concomitante con l’avvio dei Mercatini di Natale, che ha visto un grande afflusso di auto (+ 16 per cento) in zona Adigeo, flusso che andava via via calando in avvicinamento al centro.

Quasi 10 mila i passeggeri trasportati dai bus navetta che collegavano i parcheggi scambiatori a piazza Bra. Tutto esaurito alle iniziative dei Musei civici. Questi, alcuni dei dati più significativi del bilancio Mobility Day, a pochi giorni dall’ultima delle domeniche promosse dall’Amministrazione per sensibilizzare i cittadini ad una nuova idea di mobilità sostenibile nel rispetto dell’ambiente. E già si pensa alla seconda edizione dell’iniziativa, il più possibile partecipata e allargata, anche oltre i confini comunali. Ad analizzare i dati, sono stati oggi gli assessori alla Mobilità Luca Zanotto, all’Ambiente Ilaria Segala e alla Cultura Francesca Briani.

Zanotto: "Collaborazione Fiera-Atv ottimale"

«I numeri ci spronano a continuare in questa direzione - ha detto Zanotto -, migliorando e ampliando ulteriormente l’iniziativa, anche fuori dal perimetro comunale. Il 3 dicembre è stato il battesimo del fuoco, una domenica con il boom di visitatori e turisti per le iniziative e lo shopping del Natale, con ricadute anche sul traffico pedonale. Per noi, è stata però l’occasione di sperimentare, per i Mobility successivi, il binomio bus navetta-parcheggi scambiatori, una "best practice" utilizzata per tutto il mese di dicembre e dalla quale non si può più prescindere per la gestione dei grandi eventi che si svolgono in città, sempre più numerosi e di richiamo internazionale. Il successo del Mobilty Day è frutto anche della collaborazione con Atv e la Fiera, indispensabili per la flotta di mezzi di trasporto pubblico a tariffe agevolate e per i parcheggi scambiatori, che permettevano il collegamento con il centro ogni cinque minuti. Un ringraziamento doveroso alla Polizia municipale, con 50 agenti ogni domenica presenti a presidiare i varchi di accesso alla Ztl allargata, ininterrottamente dalle 10 alle 19, per un ruolo di protagonismo assoluto».

Segala: "L'aria di Verona tra le meno inquinate del Veneto"

«La scelta di partire a dicembre non è stata casuale – ha affermato Segala-. Sapevamo dei problemi a cui andavamo incontro ma, nell’ottica di studiare le soluzioni migliori, ci servivano anche i dati delle giornate più difficili. Abbiamo iniziato in salita, ma i Mobility successivi sono stati tutti in discesa, con l’aggiunta di contenitori culturali, iniziative ambientali e legate al riciclo, giochi per bambini e biciclettate, che hanno reso l’iniziativa sempre più partecipata dai cittadini. Positivo anche l’effetto sull’inquinamento atmosferico: in nessuna delle sei giornate infatti è stato superato il valore limite medio giornaliero di pm10 - ha aggiunto l’assessore -, un’ulteriore conferma che l’aria di Verona è tra le meno inquinate tra i capoluoghi veneti, seconda solo a Belluno. L’obiettivo del prossimo Mobility è allargarsi - ha concluso l’assessore -; per questo abbiamo coinvolto i 18 Comuni della macro Area2 su un progetto ampliato di Ztl, oltre che per riattivare il tavolo per il Piano di azione e risanamento della qualità dell’aria, mai avviato».

Briani: "Proposte nei musei da tutto esaurito"

«Le iniziative didattiche e culturali proposte dai Musei civici per le domeniche senza auto hanno registrato il tutto esaurito, con addirittura la chiusura anticipata delle prenotazioni - ha spiegato l’assessore Briani -. Cercheremo di migliorare ulteriormente l’offerta, con proposte anche diversificate, per coltivare l’affezione dei cittadini al patrimonio culturale di Verona e soddisfare le esigenze di turisti in continuo aumento, esigenti e preparati».