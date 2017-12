Carabinieri di Verona, furti e rapine in calo. Provincia più sicura della città

Insieme alle altre forze dell'ordine avevano partecipato all'incontro in Prefettura in cui il prefetto Salvatore Mulas aveva dato conto dei reati commessi in provincia di Verona in questo 2017. Ma i carabinieri veronesi, ieri 28 dicembre, hanno presentato anche i loro dati, sempre relativi alle attività svolte in quest'anno quasi del tutto terminato.

Nel complesso calano i furti e aumentano quelli conclusi con l'arresto dei responsabili da parte degli uomini dell'Arma. Nel 2016 erano stati 18.261, mentre quest'anno (dati disponibili fino al 10 dicembre) sono stati 14.180. A livello di cifre, i ladri fermati sono stati di meno rispetto all'anno scorso (845 nel 2017 e 1.026 nel 2016), ma è migliorato il rapporto tra furti commessi e ladri arrestati.

Diminuiscono anche le rapine, anche se nel dettaglio sono aumentate quelle in abitazione. E anche altri reati come estorsioni e danneggiamenti sono in calo, anche se purtroppo sono in calo anche i casi in cui i carabinieri riescono ad arrestare i responsabili.

È più tranquilla la provincia rispetto alla città di Verona. I carabinieri hanno infatti isolato i casi segnalati nel capoluogo, evidenziando che a Verona città sono diminuiti i furti ma aumentate le rapine, soprattutto quelle in abitazione e nelle attività commerciali. In percentuale, sono maggiormente calati i delitti commessi nel capoluogo rispetto al totale della provincia, ma a Verona sono calati anche quelli scoperti dai carabinieri mentre in provincia sono aumentati.

Altri reati su cui da sempre si concentra l'attività dell'Arma è lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel giro di quest'ultimo anno, sono aumentati i reati scoperti dai carabinieri scaligeri e anche le persone denunciate.

Sugli incidenti stradali sono aumentati quelli rilevati dai carabinieri. Diminuiscono le contravvenzioni, ma aumentano i casi di guida sotto l'effetto di alcol o droga. Ma la sicurezza garantita dai carabinieri non è solo quella su strada. C'è anche la motovedetta che perlustra i natanti sul lago e la cui attività nel 2017 è notevolmente aumentata.

Infine, una delle recenti novità è stata l'accorpamento del corpo forestale all'Arma dei carabinieri. Il maggior numero di controlli e contestazioni sia penali che amministrative da parte dei carabinieri forestali veronesi hanno interessati il settore vitivinicolo e più in generale il mondo dell'agroalimentare, il contrasto all'attività di bracconaggio ed il traffico di animali da compagnia.