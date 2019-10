Senza biglietto, colpisce il controllore sull'autobus e poi scappa via

Un'altra aggressione si è consumata sugli autobus veronesi nella mattinata di martedì, questa volta sulla linea 344 Legnago-Castagnaro-Badia Polesine, con un controllore che è stato poi costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale di Legnago, dove gli sono stati dati 21 giorni di prognosi per una ferita allo zigomo.

Stando a quanto appurato, il tutto si è verificato prime delle ore 8. Il dipendente ATV è salito sul mezzo di trasporto pubblico, sul quale erano presenti più che altro studenti, a Menà di Castagnaro, mentre il collega lo seguiva in auto. Avrebbe iniziato allora a controllare i biglietti dei viaggiatori, accorgendosi però del tentativo di una giovane di passare il proprio ticket ad un amico, dal momento che evidentemente ne era sprovvisto. Smascherato il tentato raggiro, il giovane avrebbe iniziato ad andare in escandescenze, rivolgendosi in malo modo al controllore, un 56enne veronese, e colpendolo con un pugno sul viso arrivato al capolinea di Badia Polesine, facendo poi perdere le sue tracce con una fuga repentina.

L'aggredito è stato dunque soccorso e portato al Mater Salutis, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri, che sarebbero già riusciti ad individuare il violento "portoghese": si tratterebbe infatti di un 19enne di origini marocchine residente nella Bassa, che verrà dunque denunciato.