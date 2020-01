Operaio truffato con dei biglietti per un concerto in Arena: denunciata 27enne

Un concerto all'Arena di Verona al centro di una truffa accertata dai carabinieri di Vedelago (Treviso), che hanno denunciato una 27enne della provincia di Napoli, già nota alla giustizia e alle forze dell'ordine.

Come riferiscono i colleghi di TrevisoToday, la donna sarebbe una specalista di questo tipo di raggiri e, su un sito web di annunci, avrebbe messo in vendita due biglietti d'ingresso per un concerto all'anfiteatro scaligero, al prezzo complessivo di 130 euro. Ma una volta ottenuto l'intero importo, attraverso l'oramai consueta ricarica su carta Postepay, da un operaio 25enne di Vedelago, la giovane partenopea si è resa irreperibile.

Sono scattati così gli accertamenti dei carabinieri, i quali sono riusciti ad identificarla e denunciarla.