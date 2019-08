Erano d'intralcio a pedoni e disabili: rimosse 18 bici dalla stazione Verona

Erano d’intralcio agli spostamenti di pedoni e persone disabili. Per questo, la Polizia locale è intervenuta per rimuovere 18 biciclette da piazzale XXV Aprile. Le bici erano state lasciate davanti alla stazione di Porta Nuova sui marciapiedi, nei pressi dell’area taxi, legate ai pali della luce e alle fermate dei bus. Diverse segnalazioni erano giunte al Comando, sia da parte di cittadini che del personale di Atv.

I proprietari dei mezzi rimossi possono andare a recuperarli al Comando dei vigili, in via del Pontiere, ma dovranno pagare la multa per aver lasciato la bici in divieto di sosta.