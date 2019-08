Vede la bici che le hanno rubato nelle mani di un uomo: scatta la denuncia

Pochi giorni fa aveva denunciato il furto della sua bicicletta e nella serata di sabato l'ha vista nelle mani di un cittadino straniero, che alla fine è stato fermato.

Erano circa le 20.15 di sabato quando una veronese classe 1957 stava passaggiando per via Centro, a Verona, insieme ad un parente. La donna, il 22 agosto, aveva denunciato la scomparsa della sua bici e in quel momento ha notato un uomo in sella ad un mezzo che sembrava effettivamente il suo.

Convinta si trattasse effettivamente della sua bici, non ha perso tempo e ha avvisato il 113, che sul posto ha mandato una pattuglia che in quel momento si trovava poco lontana. Arrivati sul posto, gli uomini delle Volanti hanno individuato subito la persona indicata e potuto constatare che effettivamente la bicicletta era quella di cui era stata segnalata la scomparsa.

Gli agenti allora hanno provveduto ad identificare l'individuo, un uomo classe 1987 di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.