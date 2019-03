Chiodi e puntine da disegno sulla pista ciclabile e gita rovinata: l'ira dei ciclisti

Chiodini e puntine da disegno, deliberatamente sparsi sulla pista ciclabile che costeggia il canale Biffis collegando il lago alla località di Boscomantico. Il risultato è stato che numerosi ciclisti che avevano colto l'occasione della splendida giornata di sole, si sono ritrovati con le gomme forate e un'arrabbiatura montante. La zona dove qualche vandalo ha deciso di "divertirsi" disseminando chiodi e puntine è quella che va dal km 292 al km 295 della ciclabile San Vito al Mantico /Chievo.

Gomma buca e chiodi sulla pista ciclabile - foto Facebook L. B.

Sui social, nel frattempo, si sono rincorsi gli appelli a prestare attenzione, oltre ai commenti furiosi dei tanti appassionati di due ruote solidali con chi ha dovuto affrontare la foratura. Per fronteggiare l'emergenza, sempre via social, è stata inoltre indicata una possibile deviazione di percorso, mentre qualcuno ha annunciato di aver allertato i carabinieri per denunciare l'accaduto.

La deviazione consigliata - foto Facebook Sport Verona