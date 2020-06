In bici, viene colto da un malore che non gli lascia scampo: morto sul posto

Un malore non ha lasciato scampo ad un un uomo in bici nella tarda mattinata di sabato.

Stando a quanto riferito, l'uomo stava pedalando in sella al proprio mezzo in via San Zeno ad Albisano, nel comune di Torri del Benaco, quando sarebbe finito a terra a causa di un improvviso malore. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 in ambulanza, ma ogni tentativo di salvarlo sarebbe stato vano ed è deceduto sul posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.