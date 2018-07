In bici, consegnava dosi di eroina ai giardini di piazza Brà: donna arrestata

Una donna veronese, classe 1974 e pluripregiudicata, è finita in manette nella mattinata di giovedì per mano dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona, che l'hanno colta in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Era riuscita a "mimetizzarsi" bene tra i cittadini ed i turisti che in questi giorni affollano il cuore della città di Verona, aggirandosi serenamente in bici tra i giardinetti di piazza Bra, come fosse una visitatrice qualsiasi. Quest'apparenza però non ha tratto in inganno i militari, che già da due giorni la tenevano sott'occhio, osservandoa e pedinandola, per comprendere cosa tenesse custodito in quel cestello della bici, dal quale prendeva furtivamente qualcosa da consegnare a chi le si avvicinasse con dei soldi da darle in cambio.

Movimenti strani, fugaci, che hanno portato gli uomini dell'Arma a stringere il cerchio e a monitorarla con ancora più attenzione e continuità: un lungo servizio di osservazione, controllo e pedinamento è stato allora avviato nella mattinata del 12 luglio, confermando quanto sospettavano le forze dell'ordine.

In sella alla sua bici infatti, la donna consegnava dosi di eroina agli acquirenti “di fiducia”, che la attendevano puntualmente seduti sulle panchine dei giardini in piazza Bra. Poche parole, ancor meno movimento: la spacciatrice si avvicinava al tossicodipendente, si affacciava al cestello per prendere quanto “richiesto” e riceveva i soldi.

Ma l'operazione giovedì è avvenuta proprio davanti agli occhi dei carabinieri in osservazione che, prontamente, hanno fermato l'acquirente, poi successivamente segnalato alla Prefettura, e poco dopo la donna: questa conservava nel cestello ancora due dosi di eroina, da circa 0,50 grammi ciascuna, e aveva con sè 105 euro, ritenuti il frutto dell'attività illecita.

A quel punto la perquisizione si è estesa al domicilio della donna, dove sono stati rinvenuti altri 2 grammi di eroina, due bilancini di precisione e 300 euro in contanti, anch’essi ritenuti provento di spaccio.