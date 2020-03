Al cimitero Monumentale l'estremo saluto ai cittadini morti senza un funerale pubblico

Stamattina, venerdì 27 marzo, il sindaco scaligero Federico Sboarina ha partecipato, al cimitero Monumentale, alla celebrazione del vescovo mons. Giuseppe Zenti per dare l’estremo saluto e la benedizione a chi, in questi giorni, ci ha lasciato ma non ha potuto avere un funerale alla presenza di parenti e amici. Le norme per il contenimento del contagio, infatti, impediscono che siano officiate cerimonie funebri pubbliche.

«Ho voluto essere presente alla celebrazione del vescovo - ha detto il sindaco di Verona Federico Sboarina - per testimoniare la vicinanza dell’intera comunità veronese a quanti sono deceduti in questi giorni e ai loro familiari. Purtroppo, chi è stato colpito dal lutto non ha potuto contare sull’abbraccio di parenti e amici che, in simili occasioni, si sanno stringere intorno per dare conforto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La benedizione del vescovo di Verona mons. Giuseppe Zenti

«Questi sono momenti difficili per tutti, - ha poi aggiunto il primo cittadino di Verona Federico Sboarina - ma lo sono ancora di più per quelle persone che, toccate direttamente da questo virus, si devono confrontare con la perdita di un parente o di un amico. Per questo credo che la cerimonia di questa mattina sia stata particolarmente sentita e importante: con la mia presenza simbolica, insieme a quella del vescovo, ho voluto rappresentare tutta la nostra comunità che, anche nell’emergenza, non smette di dimostrare il proprio sostegno, in particolare verso chi sta soffrendo di più».