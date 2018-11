Belfiore, mistero su di un 22enne preso alle spalle e aggredito in strada

I carabinieri di San Bonifacio, guidati dal capitano Daniele Bochicchio, sono al lavoro per ricostruire i fatti avvenuti la sera di martedì scorso, 27 novembre, a Belfiore, dove un ragazzo di 22 anni è stato aggredito brutalmente in strada.

Il giovane, di nazionalità indiana, è stato preso alle spalle, colpito ripetutamente con un bastone e ferito con coltello. È stato lasciato sanguinante a terra dagli aggressori che subito sono spariti. Il ragazzo ha poi chiesto aiuto chiamando un amico. E sono stati proprio gli amici a chiamare il 118 e i carabinieri. Il 22enne è stato ricoverato all'ospedale di San Bonifacio e non ha potuto fornire informazioni importanti agli investigatori. Ha detto di essere stato preso alle spalle e di non aver avuto l'opportunità di vedere chi lo stava picchiando.

Neanche dalla vita privata della vittima, gli investigatori hanno potuto trarre informazioni rilevanti. Il giovane non ha nessun precedente di polizia, viene descritto come un ragazzo tranquillo e lavora come magazziniere. Un'ipotesi potrebbe essere che ci fossero problemi proprio sul lavoro, ma è una delle tante voci che circolano attorno al 22enne.