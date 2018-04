La veronese Beatrice Pezzini commuove J-Ax a "The Voice of Italy" e accede alla semifinale

Continua alla grande la favola musicale di Beatrice Pezzini, la giovanissima concorrente veronese di Valeggio sul Mincio che nell'ultima puntata di "The Voice of Italy", il noto programma in onda su Rai2, ha conquistato l'accesso alle semifinali.

La giovane cantante classe 1997 ha infatti superato il durissimo scoglio dei "Knock Out", venendo scelta dal coach J-Ax tra tutti gli altri componenti del suo team. Un J-Ax peraltro visibilmente commosso al termine di un'esibizione effettivamente intensa e molto toccante del brano "Beautiful" di Christina Aguilera.

«Quest’esperienza mi sta facendo scoprire il coraggio che mi mancava per affrontare certe situazioni, - aveva scritto sui social Beatrice prima della puntata - la voglia di avere sempre più fame di provare emozioni indimenticabili attraverso la musica, ma soprattutto di riuscire ad arrivare ai vostri cuori di farvi arrivare la mia emozione, gioia e grinta che ci metto ogni volta che salgo su quel palco». Missione compiuta Beatrice, ed ora sguardo al prossimo impegno con la speranza di vedere l'interprete veronese ancora indiscussa protagonista.