The Voice of Italy, la veronese Beatrice Pezzini finalista del team J-Ax

A marzo aveva superato le blind auditions, entrando nel team di J-Ax. Ad aprile aveva addirittura commosso il suo coach, superando lo scoglio dei knock out ed accedendo alle semifinali. Giovedì 10 maggio, la giovanissima cantante di Valeggio sul Mincio Beatrice Pezzini sarà una dei quattro finalisti del talent show The Voice Of Italy.

La finale sarà in diretta su Rai 2 e su Radio 2 e Beatrice Pezzini dovrà vedersela con i tre finalisti degli altri coach. Per il team di Albano si esibirà Maryam Tancredi, per la squadra di Francesco Renga la finalista è Asia Sagripanti, mentre il bresciano Andrea Butturini è il rappresentante del team Cristina Scabbia, la cantante dei Lacuna Coil.

Beatrice Pezzini, per accedere alla finale, si è esibita nel sing off conclusivo e J-Ax ha dovuto scegliere tra lei e l'altro concorrente del team, Antonio Marino.