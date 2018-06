Bastione di Santo Spirito, scoperta occupazione abusiva. Due uomini fermati

Questa mattina, 7 luglio, la polizia municipale di Verona ha effettuato un esteso controllo sul parco delle mura, con verifiche sui bastioni dei Riformati e di Santo Spirito, in circonvallazione Oriani.

Proprio sul bastione di Santo Spirito, nella zona erbosa verso via Dal Cero, gli agenti hanno individuato due uomini di 45 e 50 anni, italiano il primo e tunisino il secondo, che occupavano una rientranza della cinta muraria. Avevano realizzato una sorta di baracca con legni, teli e altri materiali e l'occupazione abusiva era praticamente invisibile sia da sopra il parco che dal lato di via dal Cero e dai parcheggi di via Città di Nimes.

I due cittadini sono stati accompagnati al comando di via Del Pontiere per accertamenti, a seguito dei quali sono emersi, a carico di uno dei due fermati, alcuni precedenti penali e l'obbligo di firma emesso dall'autorità giudiziaria. Terminati i controlli i due sono stati rimessi in libertà. Ad entrambi è stata contestata la violazione al regolamento comunale, che vieta bivacchi ed accampamenti vari in città. Il tunisino, inoltre, è stato anche segnalato all'autorità giudiziaria perché senza permesso di soggiorno e passaporto.

Sul posto sono intervenuti tre operatori Amia per la pulizia della zona.

Anche nel bastione dei Riformati, dove è presente il monumento alla Divisione Aqui, sono state rilevate tracce di un'occupazione irregolare, senza però alcuna persona presente.