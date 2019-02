Bardolino, discarica lungo il torrente. «Frighi e altri rifiuti abbandonati»

Frighi, taniche inquinanti e altri rifiuti abbandonati. Ecco cosa ho trovato nell'alveo di uno dei nostri torrenti.

La video-denuncia è di Daniele Bertasi, consigliere comunale de La Civica, gruppo di minoranza nel consiglio comunale di Bardolino. Sabato scorso, 23 febbraio, Bertasi ha pubblicato su Facebook un video con cui mostra i rifiuti abbandonati in circa 50 metri di alveo del torrente Paerno, nell'entroterra bardolinese. Un entroterra che per Bertasi «è stato spesso dimenticato, mentre invece deve essere valorizzato anche in ottica turistica».