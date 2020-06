Soffocata con un cuscino la moglie, poi il suicidio: attesa la conferma dell'autopsia

Mentre la comunità di Bardolino continua ad interrogarsi sulla tremenda vicenda della quale è venuta a conoscenza nella giornata di sabato scorso, anche le indagini da parte degli inquirenti proseguono. Il presunto omicidio della moglie gravemente malata e il successivo suicidio da parte del 78enne B.C. hanno lasciato tutti sconvolti, anzitutto i due figli, fratello e sorella che ora si trovano a dover gestire un immane dolore chiusi in un rispettoso e comprensibie silenzio.

La prima ricostruzione di quanto avvenuto, secondo ciò che rivelano i carabinieri, parrebbe essere confermata in queste ore: l'omicidio della donna sarebbe avvenuto per soffocamento, attraverso l'impiego di un cuscino che è stato poi posto sotto sequestro. Tutto si sarebbe consumato nella notte tra venerdì e sabato e, poco dopo, il marito si sarebbe diretto verso il porto di Bardolino per porre fine anche alla sua vita, così come annunciato in quel messaggio manoscritto che l'indomani mattina è stato poi ritrovato dal figlio su un tavolo dell'appartamento dei genitori. Durante il tragitto verso il porto, B. C. avrebbe anche incrociato un conoscente, ma i due non si sarebbero parlati e il corpo del 78enne è stato poi scoperto, ormai senza vita, direttamente dal figlio nelle acque del lago.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della giornata di oggi, lunedì 1 giugno, dovrebbero concludersi gli accertamenti e l'esame autoptico da parte del medico legale su entrambi i corpi. Alla luce dei rilievi effettuati che, tutto lascia presupporre, dovrebbero confermare la dinamica dell'omicidio/suicidio sin qui ipotizzata dagli inquirenti, potranno essere nel dettaglio confermati anche gli orari di entrambi i decessi e l'indagine venire così archiviata. A quel punto, una volta ottenuto dunque il permesso per procedere con la sepoltura, potranno essere fissati anche i funerali dei coniugi.