Anziano scomparso a Bardolino, il corpo senza vita ritrovato nel lago

È stato ritrovato questa mattina, 2 febbraio, purtroppo senza vita, l'uomo di 85 anni di Bardolino di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa ieri pomeriggio.

L'uomo, le cui iniziali sono M.M., era uscito di casa ieri mattina e non era tornato per pranzo. L'anziano conviveva con la nipote e con il marito di lei che, preoccupati, si sono rivolti alla locale stazione dei carabinieri per segnalare la scomparsa. I militari hanno iniziato subito le ricerche insieme ai vigili del fuoco, ma sono stati ritrovati soltanto gli indumenti di M.M., abbandonati sul lungolago.

Le ricerche, sospese nella notte di ieri, sono riprese questa mattina, con i sommozzatori dei vigili del fuoco di Verona e di Vicenza. Il lago è stato anche sorvolato da un elicottero dei pompieri, arrivato da Venezia. Intorno alle 11.15, il corpo senza vita dell'85enne è stato ritrovato nel Garda, in un canneto vicino al porticciolo di Bardolino.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri, gli uomini della guardia costiera e i sanitari del 118.