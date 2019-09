Una barca con due persone a bordo finisce sugli scogli: feriti in ospedale

È scattato nella mattinata di mercoledì l'allarme sul lago di Garda, in seguito ad un incidente nautico avvenuto nella zona di Torri del Benaco.

Stando a quanto appreso, intorno alle 8 del mattino, durante la navigazione una barca con due persone a bordo (turisti tedeschi) si sarebbe incagliata sugli scogli in località Pozza, per cause ancora da accertare.

Vigili del fuoco, carabinieri e guardia costiera, sono così arrivati in aiuto delle persone presenti e per mettere in sicurezza il natate. Due ambulanze ed un elicottero del 118 sono a loro volta giunti sul posto: uno dei due è stato condotto in codice giallo a Peschiera, l'altro è stato elitrasportato all'ospedale di borgo Trento.