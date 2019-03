La barca si rovescia lontana dalla costa: 50enne salvato sul lago di Garda

La Squadra Nautica della Polizia di Stato è stata chiamata all'intervento nella giornata di sabato, per trarre in salvo un veronese di 50 anni la cui imbarcazione si era rovesciata al largo di Porto Fornaci.

L'uomo si trovava a circa 400 metri dalla costa, quando sarebbe stato sorpreso dal vento e da un'onda anomala: il diportista non avrebbe quindi più potuto controllare la barca, che in pochissimo tempo ha imbarcato parecchia acqua.

Con la temperatura del lago di Garda ancora molto bassa in questo periodo, il 50enne infreddolito è stato prontamente soccorso e portato a terra in luogo caldo. Fortunatamente non ci sarebbero state particolari conseguenze per la salute del veronese, mentre la Squadra Nautica è riuscita a recuperare anche gli accessori dell'imbarcazione.