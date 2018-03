Bar rumorosi, il Comune ordina a due locali la chiusura a mezzanotte

I residenti protestano per i rumori notturni all'esterno di due locali e il Comune di Verona impone la chiusura anticipata. I due esercizi si trovano nella stessa via, Vicolo San Marco in Foro, e sono l'Osteria Dal Zovo e il Così è. Dal prossimo fine settimana, dovranno chiudere a mezzanotte, come ordinato da Palazzo Barbieri.

Il provvedimento del Comune non è proprio un fulmine a ciel sereno, anche se l'avvocato che rappresenta i due locali lo giudica eccessivo. Le continue segnalazioni dei residenti, nei mesi scorsi, hanno fatto scattare i controlli della polizia municipale. Gli uffici del commercio del Comune hanno così aperto un procedimento per la riduzione dell'orario di chiusura. I gestori hanno replicato tramite il loro legale, ma ha prevalso la linea dura e così scatterà l'ordinanza che vieta all'Osteria Dal Zovo e al Così è di tenere aperto dopo mezzanotte.

Differenti le reazioni dei due gestori, come riportato da Ilaria Noro su L'Arena. Un titolare sarebbe pronto a far ricorso al Tar, mentre l'altro potrebbe addirittura decidere di cessare l'attività. Il legale che li rappresenta ha dichiarato che un provvedimento restrittivo provvisorio di poche ore sarebbe stato accettabile, ma la chiusura a mezzanotte rischia di far perdere il grosso del lavoro per i due locali ed è sproporzionata dato che i locali non hanno neanche musica. Inoltre, l'avvocato aveva parlato con l'assessore Francesca Toffali, intuendo la possibilità di una soluzione diversa.