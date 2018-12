Bar Island nel mirino dei ladri: porta sfondata e cambiamonete sparito

Alcuni malviventi hanno messo a segno un blitz in un'attività di San Martino Buon Albergo nella notte tra lunedì e martedì. Ad essere preso di mira è stato il bar Island, situato in via Sant’Antonio, come divulgato dalla stessa proprietà tramite la propria pagina «Volevamo ringraziare pubblicamente coloro che questa notte/mattina alle ore 5:00 circa ci hanno fatto questo bel regalo. Purtroppo sono stati così tanto furbi e presi dall'adrenalina che non si sono accorti che una bella telecamera li ha ripresi..».

I ladri avrebbero sfondato la porta a colpi di martello e una volta entrati nel locale hanno strappato il cambia monente dal muro e si sono dileguati. I rumori hanno allertato i vicini, che hanno lanciato l'allarme a carabinieri e titolare, ma quando sono giunti sul posto dei criminali non c'ea già più traccia.

Il bottino alla fine si aggira intorno ai 2 mila euro, oltre ai danni riportati dal bar: sulla vicenda indagano dunque gli uomini dell'Arma, mentre la macchinetta è stata ritrovata completamente divelta poco distante.