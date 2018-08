Risse e schiamazzi, bar molesto alle Golosine chiuso per 15 giorni dalla polizia

Nella giornata di ieri, venerdì 3 agosto, il Questore di Verona, a conclusione dei ripetuti controlli mirati, ha disposto la chiusura per 15 giorni di un esercizio pubblico situato nel quartiere delle "Golosine" a Verona.

I ripetuti controlli da parte del personale della Polizia di Stato della Questura di Verona hanno, infatti, evidenziato come nel tempo l’esercizio commerciale fosse divenuto un abituale ritrovo di persone gravate da precedenti penali e di polizia ed oggetto di numerose segnalazioni per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica.

L'episodio della rissa

L’assidua attività degli uomini delle Volanti e della Divisione P.A.S.I., coadiuvati dagli equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, ha avuto inizio già dal febbraio 2018 con diversi interventi per liti, schiamazzi e persone moleste.

Nella sera del 15 luglio 2018, più equipaggi delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per rissa tra cittadini extracomunitari nei pressi dell’esercizio pubblico. Giunti sul posto, gli agenti avevano potuto appurare che uno dei contendenti aveva riportato ferite lacero-contuse a livello della guancia destra e dell’orecchio destro, dovute ad un'aggressione con una bottiglia di vetro, poi refertate con 7 giorni di prognosi.

Stessa serata, altra lite

Sempre nell'arco della stessa serata, intorno alle ore 2.00, era stato effettuato un successivo intervento per la segnalazione di una lite, a seguito del quale era emerso che l’aggressore aveva fatto ritorno presso il locale, verosimilmente, per riprendere quanto interrotto dall'arrivo degli agenti prima di riuscire a dileguarsi.

In quella circostanza, era stato appurato infatti che, all’interno del bar, vi era anche l’aggredito, il quale a sua volta poco dopo essere stato medicato e dimesso, vi aveva fatto nuovamente ritorno e che l’aggressore, all’arrivo degli operatori di polizia, si era abilmente nascosto. Nonostante ciò, quest’ultimo era stato comunque trovato con una profonda ferita lacero contusa sul braccio destro che non aveva saputo giustificare e per la quale aveva inoltre rifiutato le cure mediche. Per tali fatti era già stata depositata, presso la Procura del Tribunale di Verona, una comunicazione di notizia di reato per lesioni aggravate.

Sanzioni salate e sigillli per 15 giorni

In più occasioni, inoltre, gli agenti hanno avuto modo di constatare che il bar ha violato la normativa di settore sugli esercizi pubblici e per tale motivo la Divisione P.A.S.I. ha emesso quattro verbali amministrativi per un importo complessivo di circa 5.000 euro.

Nella giornata di ieri, gli uomini delle Volanti e della Divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Verona hanno dunque proceduto a porre i sigilli al bar, notificando un provvedimento di chiusura per 15 giorni ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S che prevede la possibilità per il Questore di disporre la sospensione della licenza degli esercizi commerciali di abituale ritrovo di persone pregiudicate o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini. Una risposta concreta, dunque, a una situazione di disagio e di degrado urbano segnalata più volte anche da alcuni abitanti del quartiere "Le Golosine".