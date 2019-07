Bar Cristallo, nuova ordinanza del sindaco: resterà aperto solo di giorno

Altri 30 giorni di chiusura anticipata per il Bar Cristallo di vicolo Volto San Luca. Lo ha stabilito il sindaco Federico Sboarina, firmando la nuova ordinanza che impone all’esercizio di tenere aperto esclusivamente nella fascia oraria diurna. Quindi da domani, sabato 20 luglio, e per i prossimi 30 giorni, il bar potrà aprire non prima delle 8 e dovrà chiudere tassativamente non oltre le 20.

Questa nuova ordinanza segue il provvedimento della Questura, che aveva imposto la sospensione per 15 giorni dell’attività, e una prima ordinanza del sindaco, emanata il mese scorso. Rimane, quindi, l’obbligo per il bar di rimanere aperto esclusivamente durante il giorno.

Alla base di queste decisioni ci sono le molte segnalazioni e le lamentele giunte da parte di cittadini e residenti che lamentavano una situazione problematica. Il bar, infatti, sarebbe diventato ritrovo abituale di pregiudicati, di persone che abusavano di bevande alcoliche che, talvolta, sarebbero state servite anche a minorenni. Una situazione che, in più di un’occasione, ha compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto nelle ore notturne, quando l’esercizio era stato teatro di liti, risse e danneggiamenti.

L’attuale normativa, in particolare gli articoli 50 e 54 del Testo unico degli enti locali, permette ai sindaci di intervenire in caso di criticità, con ordinanze contingibili e urgenti volte a superare situazioni di grave degrado e decoro urbano, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini.

La Polizia locale vigilerà sul rispetto delle limitazioni. Nel caso in cui il titolare dell’attività, un cittadino di origine cinese residente a San Bonifacio, non si adeguasse alla riduzione degli orari, scatteranno le segnalazioni alla Procura della Repubblica e la chiusura coatta del locale.