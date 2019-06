Strano viavai da un bar, scatta il blitz: trovata della cocaina, 46enne arrestata

La lotta allo spaccio di droga condotta dai carabinieri della compagnia di Villafranca, ha portato all'arresto di una cittadina italiana residente nel veronese, G.L. di 46 anni, perché ritenuta resposanbile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Numerose le segnalazioni arrivate nelle scorse settimane ai militari, le quali indicavano un bar del comune di Sommacampagna al centro di un anomalo viavai di persone. Al termine di numerosi servizi di appostamento, gli uomini dell'Arma hanno quindi deciso di intervenire con l'ausilio dell'unità cinofila. La perquisizione si è conclusa così con il ritrovamento di 11 grammi di cocaina, celata in un punto comodo del locale e già suddivisa in dosi, e l'arresto della donna.

Condotta poi in tribunale per il rito direttissimo, la 46enne è stata condannata ad una pena di 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri.