Trasporto pubblico locale, il bando è fatto. Pastorello: "Lavoratori garantiti"

Salvati quattro milioni di finanziamento regionale e garanzie precise per i lavoratori. Ieri, 29 dicembre, è stato pubblicato il tanto discusso bando di gara per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale da parte della Provincia di Verona.

Confermato il dettaglio che tanto aveva alimentato le polemiche: la divisione del servizio in due lotti, uno per il bacino di Verona e l'altro per quello di Legnago. Una scelta obbligata per la Provincia che ha rimproverato i comuni di Verona e Legnago il fatto di non aver voluto gestire il servizio con la modalità in house. "Questa soluzione avrebbe evitato l'obbligo della gara, l'obbligo di suddividere la rete in più lotti e avrebbe offerto il maggior livello possibile di tutela ai lavoratori", hanno dichiarato il presidente della provincia Antonio Pastorello e il consigliere delegato ai trasporti Matteo Pressi, i quali hanno fortemente sottolineato le garanzie inserite nel bando a favore dei lavoratori. "È previsto l’obbligo di assunzione in capo all’azienda aggiudicataria di tutti i lavoratori che attualmente si occupano del trasporto pubblico all'interno di Atv".

La legge impone un obbligo tassativo di divisione in più lotti del bacino di traffico, questo allo scopo di favorire la concorrenza aprendo il mercato anche ad aziende di dimensioni più piccole - hanno dichiarato ancora Pastorello e Pressi, riferendosi al nodo più spinoso della vicenda - La Provincia nel disciplinare di gara proposto ha previsto la possibilità di rimodulare i lotti (anche in uno solo) laddove le autorità preposte, anche a procedura già indetta, dovessero emettere un parere favorevole in questo senso. Inoltre, è prevista la possibilità che una singola azienda possa aggiudicarsi entrambi i lotti.

Le spiegazioni di Pastorello e Pressi non hanno soddisfatto coloro che in questi giorni hanno attaccato la Provincia proprio per la suddivisione in due lotti del bando di gara. E tra questi c'è il consigliere comunale di Verona Michele Bertucco