Banditi in fuga con 10 mila euro, dopo aver fatto saltare il bancomat

Ammonterebbe a circa 10 mila euro, il bottino prelevato dai malviventi che nella notte tra sabato e domenica hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Veronese - Credito Cooperativo di Concamarise, situato in piazza Ungheria a Zevio.

Erano circa le 2.30 di notte, quando un boato ha fatto sobbalzare i residenti della zona. A provocarlo era stata la cosiddetta "marmotta", utilizzata dai criminali per far saltare lo sportello automatico ed accedere così al denaro, che non ha però risparmiato danni alla struttura.

Subito dopo il fatto, sul posto sono arrivati i carabinieri delle stazioni di Zevio e Monteforte, seguiti poi dai colleghi della Sezione investigazioni scientifiche di Verona, i quali hanno dato il via agli accertamenti utili a risalire agli autori del crimine: le telecamere dell'istituto di credito avrebbero ripreso i malfattori, che a volto coperto si sarebbero poi allontanati in auto.