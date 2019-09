Esplosione nella notte, un altro bancomat assaltato: banditi in fuga col denaro

Un altro bancomat è stato preso di mira dai malviventi nella notte tra martedì e mercoledì, e questa volta sarebbero riusciti a mettere le mani sul bottino.

Il colpo è stato messo a segno presso la filiale della Banca Popolare di Verona, ubicata in via Bosco a Sona, dove sono intervenuti i carabinieri di Sommacampagna. Stando a quanto riferito dall'Arma, i banditi avrebbero fatto esplodere lo sportello automatico e si sarebbero appropriati del contenuto della cassa presente, che è ancora in fase di quantificazione, per fuggire poi a bordo di un'auto di grossa cilindrata di colore scuro (come nel caso del Postamat di via Scuderlando), probabilmente in direzione della città.

A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati i residenti della zona, svegliati dal boato dell'esplosione nel cuore della notte. A quel punto sono arrivati i militari per effettuare il sopralluogo e procedere con rilievi ed accertamenti, insieme al nucleo operativo della compagnia i Villafranca e alla sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Verona. Sono già al vaglio degli investigatori tutte le videoregistrazioni delle telecamere presenti sul posto e nelle zone limitrofe, per ricostruire la vicenda ed individuare gli autori del reato.