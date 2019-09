Bancomat fatto saltare e svaligiato nella notte a Verona: ladri in fuga col bottino

Colpo grosso nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre a Verona. Secondo quanto riferito in queste ore dalla questura scaligera, alcuni ladri hanno svaligiato lo sportello bancomat della filiale Sparkasse di via Colonnello Giovanni Fincato.

Le volanti della polizia sono intervenute questa notte quando erano circa le 4 e mezza, dopo che alla centrale erano pervenute alcune chiamate di allarme da parte di residenti nella zona che hanno poi riferito di aver udito diversi botti. I banditi avrebbero infatti utilizzato l'esplosivo per impossessarsi della cassa.

Attualmente i responsabili della filiale Sparkasse sono intenti a svolgere le operazioni del caso per quantificare esattamente il danno e l'ammontare preciso del contante rubato. La cifra dell'ammanco al momento non è dunque stata ancora divulgata, ma secondo fonti della questura, gli stessi titolari della filiale avrebbero spiegato agli investigatori che proprio ieri, venerdì 13 settembre, lo sportello era appena stato ricaricato con la bellezza di 50mila euro.

Sul posto è intervenuta anche la scientifica per svolgere tutti i rilievi del caso, mentre le indagini da parte della squadra mobile sono ovviamente in corso. In possesso degli inquirenti vi sarebbero diversi elementi utili a rintracciare l'auto a bordo della quale i banditi sarebbero fuggiti subito dopo aver eseguito la spaccata la notte appena trascorsa.