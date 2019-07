Fanno saltare il bancomat di via Francia, ma scappano a mani vuote

Tentato furto con esplosivo questa notte, 10 luglio, a Verona. Intorno alle tre, ignoti hanno fatto esplodere il bancomat che si trova in via Francia, attaccato al Bar Bauli. Oltre al bancomat, il botto ha spaccato anche la vetrina del bar, ma non ha permesso ai malviventi di forzare la cassetta contente i soldi. I ladri sono dunque scappati senza bottino, mentre la vigilanza privata raggiungeva il bancomat e lo sorvegliava in attesa dell'arrivo della polizia.