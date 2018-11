Un bancomat più forte dell'esplosivo: colpo fallito e ladri in fuga a mani vuote

Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 novembre, i carabinieri della Stazione di San Giovanni in Lupatoto sono intervenuti presso l'agenzia del locale Credito Valtellinese in via Madonnina. Alcuni ladri avevano infatti tentato di rubare il denaro contenuto nello sportello bancomat dell'istituto.

I malviventi per portare a termine il colpo avevano cercato, con un modus operandi ormai piuttosto diffuso, di far saltare con dell'esplosivo il portello del bancomat, posto all'interno della filiale.

Qualcosa è però andato storto ed il bancomat ha retto alla deflagrazione, costringendo così i ladri ad una goffa e precipitosa fuga a mani vuote. I rilievi sono stati successivamente eseguiti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Verona.