Due esplosioni nella notte in centro paese: ancora un bancomat assaltato

Un altro assalto ad un bancomat si è consumato nella notte tra domenica e lunedì, questa volta a Sommacampagna.

Alcuni malviventi hanno fatto saltare lo sportello automatico della Banca Popolare di Verona, situato al civico 6 di via Gidino. Secondo un residente della zona ci sarebbero state due eplosioni, una alle ore 3 e una più forte alle 3.04, che avrebbero messo in allerta il vicinato. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di Sommacampagna: secondo i primi accertamenti, erano tre gli uomini a volto coperto intenzionati a mettere le mani sul denaro presente nel bancomat, ma il tempestivo arrivo delle forze dell'ordine li avrebbe costretti a fuggire senza il bottino, a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

Le deflagrazioni avrebbero causato danni ingenti non solo allo sportello Atm, ma anche all'ufficio interno. Sul luogo è dunque arrivato anche il personale della sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale di Verona che si è occupato dei rilievi tecnici, inoltre verranno visionati i filmati delle telecamere del paese, alla ricerca di ogni indizio utile.





