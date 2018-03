Fanno esplodere il bancomat ma il denaro resta bloccato: banditi in fuga

Un nuovo assalto ad un istituto di credito si è consumato nella notte tra giovedì e venerdì a Salionze, nel comune di Valeggio sul Mincio.

Erano circa le 2, quando alcuni ignoti malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della Cassa Padana, situato al civico 9 di via Bachelet: nonostante la deflagrazione abbia completamente distrutto la macchina erogatrice, i criminali non sono riusciti ad impossessarsi del denaro, che è rimasto bloccato all'interno dell'apparecchio, e sono stati costretti alla fuga, a bordo di un'auto che le forze dell'ordine stanno cercando di individuare.

L'intero bottino quindi, circa 18mila euro, è stato recuperato dal personale della banca, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota Operativa della Compagnia di Peschiera del Garda, della stazione di Valeggio e della Sezione Rilievi del Reparto Operativo di Verona per i primi accertamenti: sono scattate quindi le indagini per risalire ai responsabili.