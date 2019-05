Esplode un altro bancomat nella notte: banditi in fuga con il bottino

Un altro bancomat è stato preso di mira dai banditi. Intorno alle 2 della notte tra domenica e lunedì, è stato fatto saltare lo sportello della Banca Popolare di Verona di viale del Lavoro 39, a San Martino Buon Albergo, situato nel centro commerciale di Verona Est.

Stando a quanto riferisce l'Arma, probabilmente è stata utilizzata della polvere pirica, ma non sarebbero stati rilevati danni strutturali. Sul posto si sono diretti i carabinieri della stazione locale e quelli della sezione investigativa scientifica, i quali hanno dato il via alle indagini per raccogliere tutti gli indizi utili a risalire agli autori del bottino, fuggiti con una somma ancora da calcolare.