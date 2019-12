Nella notte nuovo assalto ad un bancomat nel Veronese: banditi in fuga

Un altro bancomat è stato preso d'assalto nel Veronese, dopo quello fatto saltare in città, in via Mameli, nei giorni scorsi.

Il fatto questa volta si è consumato a Zevio, nella notte tra sabato e domenica. Ad essere preso di mira è stato lo sportello della Banca Veronese - Credito cooperativo di Concamarise, situato in piazza Ungheria: sul posto si sono diretti i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini per rintracciare gli autori del colpo.