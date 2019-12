Provano a sradicare un bancomat nella notte, ma scappano a mani vuote

È fallito, nella notte tra mercoledì e giovedì, l'ennesimo assalto ad un bancomat andato in scena nel comune di Gazzo Veronese.

Erano circa le ore 3, quando alcuni malviventi hanno tentato di appropriarsi dello sportello ATM di Cerea banca, a Correzzo di Roncanova. I criminali avrebbero sfondato la vetrata che li divideva dalla stanza in cui era posizionato il bancomat, il quale poi è stato legato ad un veicolo e sradicato così dalla sua sede. I ladri però non sarebbero riusciti a trascinarlo fuori dalla stanza, forse a causa dei resti della stessa vetrata che avevano rotto, e sono stati costretti ad abbandonare la scena del furto a mani vuote.

Nel frattempo l'allarme era scattato e sul posto, poco dopo, è arrivata una pattuglia della Ronda, che ha immediatamente avvisato i carabinieri. Sono scattate così le indagini, per le quali sono stati acquisiti anche i filmati dell'impianto di videosorveglianza.