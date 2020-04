Banditi fanno esplodere un bancomat e scappano di notte con il denaro

La pandemia di coronavirus ha avuto anche la conseguenza di far precipitare il numero di reati, compresi gli assalti notturni ai bancomat. Nella serata di mercoledì però i malviventi sono tornati alla carica, questa volta nel comune di San Martino Buon Albergo.

Intorno alle 22.45, tre persone hanno dunque sfidato i controlli in atto per i provvedimenti anti covid-19 e si sono recate alla filiale Sparkasse - Cassa di risparmio di Bolzano, situata in via del Lavoro, a due passi dal centro commerciale "Le Corti Venete", ed ubicata nel palazzo di Est 33. Secondo quanto riferito dai carabinieri, i banditi hanno forzato la porta di sicurezza collocata lateralmente, per poi far saltare lo sportello automatico con una carica esplosiva. Nel bancomat non sarebbe stato presente molto denaro, viste le poche persone in giro in questo periodo, ed i criminali si sarebbero accontentati di poche centinaia di euro prima di tagliare la corda.

Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, che hanno dato il via alle indagini, raccogliendo anche i filmati delle telecamere di zona e vagliando anche quelli della vicina autostrada.

