Esplosione nella notte: banditi assaltano un bancomat e si danno alla fuga

Si è consumato nella notte tra venerdì e sabato, l'ennesimo assalto ad un bancomat nella zona scaligera.

Il colpo questa volta è stato messo a segno ai danni della Banca Veronese - Credito Cooperativo di Concamarise, situata in via Mantovana, nel quartiere di Santa Lucia, a Verona.

Lo sportello automatico è stato danneggiato da un'esplosione e sul posto si sono diretti gli uomini della Questura di Verona: ancora non si conosce l'ammontare dei danni e del bottino.

