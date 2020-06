Un boato sveglia i residenti: bancomat preso d'assalto nella notte

Un altro bancomat è stato assaltato nella notte tra martedì e mercoledì in provincia di Verona, questa volta a Marano di Valpolicella.

Erano circa le 2.30, quando alcuni residenti avrebbero udito un fortissimo boato provenire dalla Banca di Marano, situata in piazza dello sport. Sul gruppo Facebook "Valpolicella Sicura", alcuni cittadini affermano di essersi svegliati e di essersi affacciati sul balcone, notando la presenza di un'auto e di almeno una persona.

Sulla vicenda indagano ora i carabinieri: non è ancora stato comunicato se i banditi siano riusciti a fuggire con il bottino.

Seguiranno aggiornamenti