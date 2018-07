I bancali vanno a fuoco e scoppia la bombola di Gpl con i pompieri in azione

I vigili del fuoco sono accorsi a Zevio nel primissimo pomeriggio di sabato, per un incendio con esplosione avvenuto in un'azienda che assembla bancali di legno intorno alle 13.

Una catasta di pallet stoccati all’esterno del capannone ha preso fuoco nel piazzale dello stabile di via Cà del Maddalinetti, probabilmente a causa del caldo, e hanno subito lambito il rivestimento perimetrale del fabbricato. I vigili del fuoco, accorsi con 6 automezzi antincendio e 18 operatori, hanno iniziato a spegnere le fiamme, quando all’interno è avvenuto lo scoppio della bombola: nessun operatore è rimasto ferito, ma la sovrappressione prodotta dallo scoppio ha divelto tutte le pannellature esterne della struttura, provocando danni ad alcuni mezzi pesanti che si trovavano all’interno e lesionando anche il muro divisorio del capannone affiancato. Anche alcune auto che si trovavano nel piazzale sono state danneggiate.

L'incendio alla fine è stato circoscritto in breve tempo dalle squadre e ora sono al vaglio dei tecnici del fuoco le cause che lo hanno innescato.