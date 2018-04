Un aiuto tra colleghi, i commercialisti veronesi lanciano la Banca del Tempo

Erano oltre 500 nel centro congressi di Veronafiere i commercialisti riuniti per l'assemblea annuale di approvazione del bilancio dell'Ordine scaligero. Agli iscritti è stato anche presentato il servizio Banca del Tempo, attraverso cui i commercialisti potranno prestare qualche ora del proprio lavoro per aiutare un collega che ha appena avuto un figlio o che deve affrontare problemi di salute. La delibera che istituisce e regolamenta il nuovo strumento è stata varata nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dell'Ordine presieduto da Alberto Mion che ha dichiarato: "È fondamentale conciliare i tempi di vita e di lavoro, soprattutto per le professioniste in maternità".

La Banca del Tempo consente ai commercialisti di offrire solidarietà ai colleghi prestando un po' del proprio tempo professionale. Le ore di lavoro verranno regolarmente remunerate e si prestano in favore di una collega o di un collega che si rivolge all'Ordine per chiedere aiuto. Una commissione dedicata valuterà la richiesta e le motivazioni. Si tratta di uno strumento utile a chi è in maternità o in paternità, a chi è colpito da improvvisa e grave malattia, anche se questa tocca familiari e parenti entro il secondo grado, a chi affronta il decesso di un proprio caro, o a chi deve sostenere un impegno particolare in termini di cura e assistenza nei confronti di un familiare. L'Ordine dei commercialisti scaligeri ha creato un elenco di professionisti iscritti da almeno tre anni che volontariamente mettono la propria professionalità a disposizione di un altro collega in temporanea difficoltà. Il rapporto è regolato da un apposito contratto approvato dall'Ordine, in cui si specifica il compenso per il lavoro svolto e la durata dell'impegno a favore del commercialista temporaneamente inabilitato. Chi vuole donare il suo tempo può fare domanda di iscrizione all'elenco specificando l'ambito professionale dell'attività prestata. L'apposita commissione prenderà in considerazione solo le domande di professionisti senza denunce o procedimenti disciplinari in corso o passati. Infine spetterà al Consiglio approvare la domanda.