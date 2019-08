Bambino di 1 anno precipita dal primo piano e viene portato in ospedale

Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di venerdì a Selva di Progno.

Un bambino di 20 mesi è precipitato dal balcone situato al primo piano di un'abitazione privata di via Furlani, a Giazza, intorno alle 12. A lanciare immediatamente l’allarme sono stati i genitori del bimbo, che si trovavano in quei luoghi per una visita ad alcuni parenti: il piccolo sarebbe caduto da un'altezza di circa 1.9 metri, dopo aver perso l'equilibrio ed aver tentato di poggiarsi ad alla ringhiera

In suo soccorso si sono diretti sul posto l'elicottero e l'ambulanza del 118, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di borgo Trento: il bimbo era comunque cosciente e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul luogo sono intervenuto anche i carabinieri della stazione di Badia Calavena, per verificare eventuali responsabilità.