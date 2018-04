Bambino problematico sospeso dalla scuola materna, polemica con il consigliere Gennari

La vicenda è ambientata in una scuola materna veronese, e a denunciare l'accaduto è stato l'ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Alessandro Gennari, il quale non ci ha pensato un secondo a gridare allo scandalo. Stando alle sue dichiarazioni riportate quest'oggi sul quotidiano L'Arena, una scuola dell'infanzia avrebbe negato la possibilità di frequentare le lezioni ad un suo alunno, considerato troppo difficile da gestire perché "aggressivo" nei riguardi dei compagni.

Il consigliere comunale Gennari, in merito alla vicenda, ha quindi voluto sottolineare come il provvedimento sospensivo sia a suo avviso la certificazione del "fallimento" della missione educativa della scuola in questione. Quest'ultima, dal canto suo, pur non volendo comprensibilmente fornire ulteriori dettagli circa il bambino coinvolto per evidenti ragioni di tutela della privacy del minore e della sua famiglia, ha di fatto invece voluto smentire lo stesso consigliere comunale pentastellato.

In particolare, la replica dell'istituto scolastico è stata volta a sottolineare come il provvedimento della sospensione dalle lezioni non sia da ritenersi a tempo indeterminato, bensì momentaneo. Inoltre, la scuola, in parallelo con questa decisione, avrebbe anche avviato un dialogo con le figure genitoriali del minore, fissando un incontro e dimostrando in tal modo di non volersi disinteressare del problema, quindi del bambino stesso, ma di star cercando la soluzione migliore di comune accordo.