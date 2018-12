Bimbo di 3 anni tolto alla famiglia affidataria e dato in adozione: «Insensato, non è un pacco»

«Non si può mandare in una comunità un bambino di tre anni che vive tranquillo con una famiglia affidataria solo per colpa di un verbale di un assistente sociale. È ciò che sta avvenendo nel Comune di Verona. Conosco personalmente il caso e la famiglia affidataria. Da ex assessore regionale al sociale che aveva approvato tutte le linee guida sull’adozione e sull’affido trovo questa decisione del Tribunale dei Minori di Venezia del tutto inappropriata e lesiva del primario interesse del bambino». A dichiararlo, prendendo posizione in modo netto sulla vicenda che vede suo malgrado protagonista un bimbo di soli 3 anni, è stato il consigliere regionale Stefano Valdegamberi.

«Nel giorno di Santa Lucia, - ha quindi aggiunto Valdegamberi - un bimbo viene strappato dalla famiglia e mandato in un istituto per l'adozione per un errata valutazione di un assistente sociale. Il Tribunale riesamini subito il caso perché i bimbi non sono pacchi postali». Il bambino in questione, secondo quanto raccontato quest'oggi da Camilla Ferro sul quotidiano L'Arena, è nato da una giovane con gravi problemi di salute, alla quale già nel 2016 era stata tolta dai giudici la «responsabilità genitoriale». Il padre, a sua volta, aveva scelto di non riconoscere il figlio, mentre avrebbe dei nonni materni, entrambi di mezza età e che avevano avanzato la richiesta al Tribunale per essere riconosciuti quali affidatari. Ora, mentre il piccolo viveva con una famiglia affidataria, è però giunta la sentenza del Tribunale dei minori che certifica lo status di «adottabilità» del bambino, il quale da qualche giorno è accolto in una comunità, tecnicamente in attesa di adozione. I parenti del piccolo hanno presentato ricorso e l'udienza si terrà a gennaio, ma nel frattempo il piccolo di tre anni non potrà trascorrere le feste né con la famiglia affidataria, né con quella che i suoi nonni, e forse non solo loro, considerano la "sua" famiglia.

«La priorità è quella del mantenere il più possibile il bimbo all’interno del contesto familiare di provenienza, - ha quindi commentato l'intera spiacevole vicenda il consigliere regionale Valdegamberi - soprattutto di non interrompere le relazioni affettive instaurate con la famiglia affidataria che si è pure resa disponibile per l’adozione. Non ci sono ragioni burocratiche che tengano di fronte al bene di un bambino e gli errori si possono anche correggere, non perpetrare».

«I servizi sociali del Comune di Verona prendano subito i contatti con il Tribunale, - ha quindi incalzato Valdegamberi - evidenziando la loro errata valutazione del caso di cui chiedo anche l’interessamento dell’Assessore regionale al sociale. Lo strappo è avvenuto il giorno di Santa Lucia. Spero che non siano più questi i regali che la pubblica amministrazione da ai bimbi di questo Paese e che le situazioni come questa siano valutate con maggiore attenzione e non lasciate al libero arbitrio degli umori di un assistente sociale».