Balle di fieno in fiamme all'alba: incendio presto domato dai vigili del fuoco

Dalle 6 del mattino di domenica, i vigili del fuoco sono al lavoro nel comune di Caprino Veronese. Un incendio infatti è divampato tra alcune rotoballe situate all'esterno di un fienile, in un campo vicino. In località Broieschi, vicino a Spiazzi, i pompieri sono arrivati con tre mezzi e nove unità, mettendosi subito all'opera per completare i lavori di spegnimento e smassamento, utili ad impedire che nuovi focolai possano far ripartire il rogo.

Nell'episodio fortunatamente non risultano esserci stati feriti.