È di una donna 47enne il corpo ripescato senza vita dopo un bagno nel lago a Torri

Secondo quanto riferito dai carabinieri è stato recuperato intorno alle ore 18.45 di oggi, sabato 20 giugno, il corpo di una donna annegata all'interno delle acque del lago di Garda. Il drammatico ritrovamento è avvenuto nel Comune di Torri del Benaco, per la precisione in località Pai.

La donna trovata senza vita era residente a Bussolengo e aveva 47 anni. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto fornita dai militari dell'Arma, parrebbe che la signora fosse a Torri in villeggiatura. La donna sarebbe quindi uscita dalla propria casa per le vacanze, situata poco distante dal luogo del successivo ritrovamento del cadavere, per compiere in solitaria una nuotata nel lago.

Sul posto una volta scattato l'allarme, oltre ai vigili del fuoco e alla guardia costiera, sono intervenuti anche i carabinieri di Torri del Benaco e i soccorritori del 118. Resta al momento da chiarire cosa possa essere successo durante il bagno nel lago da parte della 47enne. Anche per questo, dopo che l'Autorità Giudiziaria è stata debitamente informata dell'accaduto, ha quindi disposto il trasferimento della salma presso l'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Borgo Roma a Verona.