Raggira l'anziana e fa acquisti con il suo bancomat: badante denunciata

Ha approfittato del suo ruolo di badante per attingere dal conto dell'anziana che seguiva, ma è stata scoperta. Ad essere denunciata in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Legnago è stata B.C., una 47enne residente nel territorio comunale, che ora dovrà rispondere di furto aggravato, falsificazione di titoli, circonvenzione di incapaci, ricettazione ed uso indebito di carte di pagamento.

La donna era stata assunta per assistere una 67enne con difficoltà di deambulazione, al fine di aiutarla nelle faccende domestiche e accompagnarla nei luoghi in cui voleva recarsi. Gli accertamenti eseguiti dai militari però hanno permesso di appurare che la 47enne aveva approfittato della propria mansione, appropriandosi in più riprese del bancomat dell'anziana, con il quale effettuava prelievi di denaro direttamente dal suo conto corrente e pagava le rate di finanziamenti vari, per gli acquisti di materiale d’arredamento, oggetti elettronici e apparecchiature sanitarie: il danno complessivo, stimato dagli investigatori, si aggira sui 32mila euro.

Tutto il materiale indicato è stato quindi recuperato e sottoposto a sequestro. Sono state inoltre trovate alcune confezioni di farmaci ipnotici.