Buche sulla Transpolesana, Azzalin (PD): "Palese inefficienza di Anas"

Se l'assessore De Berti promette di essere l'assillo di Anas, le garantisco che io sarò il suo. La Transpolesana, purtroppo, è una fotografia esemplare, è inaudito che con una situazione così disastrosa vengano cedute le strade del Veneto e la loro governance.

È il consigliere regionale del PD Graziano Azzalin ad attaccare la giunta del presidente Luca Zaia e in particolare l'assessore alle infrastrutture De Berti, intervenuta in seguito alle proteste degli automobilisti per le pessime condizioni della Strada Statale 434 Transpolesana. Le buche hanno rovinato pneumatici e cerchioni dei veicoli in transito e a bordo strada si sono addirittura create delle file di mezzi fermi per cambiare le gomme danneggiate. La critica di Azzalin si concentra soprattutto sulla cessione della maggioranza delle quote di Veneto Strade ad Anas.