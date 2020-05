Materiali a fuoco in un'azienda di riciclaggio: incendio domato dai pompieri

Poco dopo di intervenire sul luogo di un incidente, dove sono stati chiamati anche a rianimare un uomo, i vigili del fuoco sono dovuti accorrere a Villafranca per domare un incendio.

Poco prima delle 15, 11 uomini con 4 mezzi si sono diretti in via Sommacampagna, dove le fiamme erano divampate all'interno di un azienda specializzata in riciclaggio materiali ferrosi. Ad andare a fuoco del polistirene, prodotto coibentante facente parte di pannelli onduline utilizzato per coperture e diviso nel suo smaltimento.

Domato l'incendio, i vigili del fuoco sono rimasti sul posto con due mezzi per terminare le operazioni di bonifica e spegnimento, oltre ad eseguire le verifiche del caso.