S'introduce in un'azienda per lavorare, poi picchia i carabinieri: arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago sono dovuti intervenire in un'azienda agricola di Bevilacqua, nella quale si era introdotto un cittadino marocchino. Si trattava di S. J., classe 1983 residente a Salizzole, celibe e con precedenti penali, il quale era entrato abusivamente nella ditta pretendendo di poter lavorare in deroga a qualsiasi norma concernente le assunzioni.

Allontanato una prima volta, il nordafricano è tornato nuovamente e il proprietario ha deciso così di rivolgersi alle forze dell'ordine. Una volta arrivati, i militari sono stati aggrediti dal marocchino, che ha iniziato a colpirli con calci e pugni, prima di essere immobilizzato e arrestato. Dopo gli accertamenti del caso svolti in caserma, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria presso il proprio domicilio prima di sostenere il giudizio per direttissima.